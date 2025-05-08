Sivas'ta öğrenciye işkence: Akran zorbalığı tutuklama getirdi!

Sivas’ta öğrencilerin bir kız öğrenciyi okul içerisinde darbetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Sivas'ta öğrenciye işkence: Akran zorbalığı tutuklama getirdi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:17

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi.

Yaşananlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Darbedilen öğrencinin ailesinin suç duyurusu üzerine ise gözaltına alınan 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu.

B.Ç. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğrencilerin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi.


Etiketler: #sivas #akran zorbalığı

İlgili Haberler

2 kardeş, boğazları kesilmiş halde bulunmuştu... Sivas'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar: Babaları 5 yıldır kayıpmış

2 kardeş, boğazları kesilmiş halde bulunmuştu... Sivas'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar: Babaları 5 yıldır kayıpmış
Sivas'ta mermer ocağı için 'ÇED olumlu' kararı yargıdan döndü

Sivas'ta mermer ocağı için 'ÇED olumlu' kararı yargıdan döndü
Araştırmalara göre akran zorbalığı son yıllarda artış gösteriyor: 'Bu toplumsal bir sorun'

Araştırmalara göre akran zorbalığı son yıllarda artış gösteriyor: 'Bu toplumsal bir sorun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler