Sivas'ta oteldeki patlamada yeni gelişme: Yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kayak sporcularından Beril Çevik (20), Sivas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.
Patlamada yaralanan antrenör Kibar Genç'in (30) tedavisi Numune Hastanesi'nde, antrenör Nihan Erdiler (30) ile sporcu Buse Dilara Yalman'ın (25) tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcuların dinlenme odasında, dün, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmiş, patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralanmıştı.
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