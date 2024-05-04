Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok

Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'dan (79), hiçbir ize ulaşılamadı. Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı, defalarca 'süpürme' yönteminin uygulandığı çalışmalarda sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına ara verildi.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:21
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Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.

2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı. Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti.

Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında dağcılık kulübünün üyeleri, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı.

Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı. Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı defalarca 'süpürme' yönteminin uygulandığı Yıldız Dağı'nda Mustafa Taşpınar'dan hiçbir ize ulaşılamadı. Helikopterlerle yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç çıkmadı.

Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmalarına ekipler tarafından ara verildi. Çalışmaların ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi.


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