Sivas'ta otomobil dere yatağına devrildi: Yaralılar var!

Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta otomobil dere yatağına devrildi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:06

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kaylukaya köyü Kuşkayası mevkiinde S.E. (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, dere yatağına devirildi.

Kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda sürücü ile eşi Z.E. (59) yaralandı. Bulundukları yerden ekiplerce çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #dere yatağı #kaza #otomobil #sivas

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