Samsun’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

Samsun’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 08:39

İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Yosunlu mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.

Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.


Etiketler: #kamyon #sürücü #yolcu otobüsü #Samsun

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