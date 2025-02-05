Samsun’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.
İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Yosunlu mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.
Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.
Etiketler: #kamyon #sürücü #yolcu otobüsü #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- Gerekçe: 'Görevi kötüye kullanma'
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme