Sivas’ta otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:14

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:17

Edinilen bilgilere göre kaza Yıldızeli ilçesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. O.K. idaresindeki 21 AEY 020 plakalı Pikap ile L.A. yönetimdeki 66 ADD 424 Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir pikap yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan M.S.K., F.K., A.A. ve M.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Musa Ardıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan A.A. ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.