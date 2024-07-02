İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' mesajı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:30

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:31

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas Madımak Katliamı’nın 31’inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak katledilmesi için, "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta karanlık bir zihniyetin körüklediği ateş; Sadece bir oteli değil; canlarımızı da yaktı, vicdanları da" diyen Dervişoğlu, Madımak'ta Cumhuriyetin kendisinin saldırıya uğradığını belirtti.

Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2 Temmuz 1993'te Sivas'ta karanlık bir zihniyetin körüklediği ateş; Sadece bir oteli değil; canlarımızı da yaktı, vicdanları da... Yükselen o dumanlar insanlığı da boğdu, insafı ve vicdanı da... Madımak’ta saldırıya uğrayan aslında Cumhuriyetimizin kendisiydi.

Bu elim olayın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, insanlarımızı katleden zihniyeti lanetliyor; Benzer olayların bir daha yaşanmaması için etnik, dini, mezhepsel veyahut sınıfsal gerilim üzerinden siyaset yapmakta ısrar edenleri tarihten ders çıkarmaya davet ediyorum."