Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 13 yaralı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:04

Sivas Sıcak Çermik mevkiinde bir kaza meydana geldi.

H.K. yönetimindeki 60 DR 977 plakalı Toyota marka otomobil, A.E.Ü. idaresindeki 48 AFM 889 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 4’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



