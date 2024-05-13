Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:54
Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Kardeşler Mahallesi 38. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki taraf arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, kavga sırasında C.K. (55), tabancayla M.Ö. (50) ve Sadullah Kaya’nın (33) üzerine ateş açtı.

Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası C.K. suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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