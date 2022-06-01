Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:57

Kaza, 1 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü Harkiçi mevkinde meydana geldi. Ruşen Çetin (52) yönetimindeki 58 DH 213 plakalı traktör, tarla içinde yokuştan çıkılırken, arka tarafındaki pulluk toprağa saplanınca devrildi. Kazada sürücü Çetin ile yanındaki Ebubekir Akın traktör altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çetin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akın ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.