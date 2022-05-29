Motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi, 1358 araç trafikten men edildi
Türkiye genelinde eş zamanlı "Motosiklet, Traktör ve Servis Uygulaması" yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama düzenlendi.
Uygulamada, 9 bin 501 ekipteki 27 bin 564 personel, 7 bin 304 noktada görev aldı.
Ekiplerce 175 bin 468 araç kontrol edildi, 92 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ile motosiklet yakalandı.
Ayrıca 1358 araç trafikten men edilirken, 12 bin 184 araca idari para cezası uygulandı.
829 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI
Ekiplerce 829 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, aranma kaydı bulunan 314 kişi yakalanırken, 16 kişi gözaltına alındı.
Denetimlerde 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 mermi/fişek, 1 gram eroin, 7,92 gram esrar, 9 bin 200 makaron ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
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