15 kişinin öldüğü yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Alevlerin arasından koyunları çıkarmaya çalışmışlar!
Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görüldü.
Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.
Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan da öldü.
YANGIN ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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