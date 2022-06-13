Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi öldü
Sivas'ta keçilerini otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. Yıldırımın isabet ettiği 6 keçi de öldü.
Sivas'ın Hafik ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.
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