Gök gürültüsünden ürkünce birbirini ezen koyunlar öldü
Tokat’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun öldü
Amasya’nın Taşova ilçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası’nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı. Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun öldü.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.
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