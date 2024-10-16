Prof. Dr. Naci Görür'den 5.9'luk deprem sonrası açıklama: Enerji transferinin sonucu

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9'luk depreme ilişkin "Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den 5.9'luk deprem sonrası açıklama: Enerji transferinin sonucu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:27

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5.9'luk depremin ardından bir açıklama yaptı.

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"

 

 


Etiketler: #deprem #Malatya

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