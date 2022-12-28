Sivas'taki su kesintileri yurttaşları perişan etti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere indi. Bu nedenle kentte aylardır planlı olarak su kesintileri uygulanıyor. Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Sivas’ta suların kesik olmasından dolayı kombiler bile çalışmıyor, yurttaş hem susuzluk hem ısınma sorunu yaşıyor.

AKP’li Sivas Belediyesi ise Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Cumhuriyet konuya ilişkin CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve yurttaşlarla konuştu.

CHP’li Karasu, “20 yıldır Sivas’ı Cumhur İttifakı’nın üyesi partiler yönetiyor. İhmal var, öngörüsüzlük var, plansızlık var” dedi. S.Ç. isimli bir yurttaş ise “Çocuğum okulda elini bile yıkayamıyor. İnsanlar perişan. İhmal olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.