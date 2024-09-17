Siverek’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Siverek-Çermik karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siverek’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:34

Feci kaza, Siverek-Çermik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek’ten Çermik yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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