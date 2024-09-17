Siverek’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Siverek-Çermik karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Siverek-Çermik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek’ten Çermik yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu