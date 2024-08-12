Siverek’te itfaiye aracı kaza yaptı: 3 itfaiye eri yaralı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:48

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:48

Siverek’e Daban ve Göktepe köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle itfaiye aracında maddi hasar meydana geldi.