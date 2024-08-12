Sivas'ta anız yangını: 5 itfaiye eri dumandan etkilendi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri hastanelerde tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 07:36
Sivas'ta anız yangını: 5 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Yangın saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaseki köyü Kocaeli mevkisinde çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri belediyesinin itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve 22 personel ile müdahale etti.

5 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar Devlet Hastanesi ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çok sayıda çam ağacı da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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