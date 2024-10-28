Siverek’te komşular arasında 'taşlı sopalı' kavga: 11 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı.
Siverek’in Ayvanat Mahallesi’nde, aynı binada oturan aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #komşu
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