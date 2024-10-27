'Devlet' arabulucu oldu: Şanlıurfa'da DEM Partili Şenyaşar ve AKP'li Yıldız aileleri barıştı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:07

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:47

Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün katılımıyla "barış" töreni yapıldı.

Törende konuşan Cevdet Yılmaz, "Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldi. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir" dedi.

HUSUMET SONA ERDİ

Türkiye’de 2018 seçimlerinde DEM Partili Şenyaşar ailesinden üç, AKP’li Yıldız ailesinden bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, bugün gerçekleştirilen barış yemeğiyle sona erdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018 yılında dönemin AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmalarında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait dükkandaki saldırısıyla başlayan ve Şenyaşar ailesinden 3, Yıldız ailesinden 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada 4 tutuklu tahliye edilmişti.

Tahliyelerin ardından iki ailenin barışması için siyasetçiler aracılığıyla yapılan görüşmelerde sonuç verdi. Her iki ailenin talebi doğrultusunda başlayan süreç bugün 'barış töreni'yle devam etti.

‘DEVLET’ ARABULUCU OLDU

Altı yıldır süren husumeti sonlandırmak için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa’da düzenlendi.

Yemekte AKP’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP Şanlıurfa milletvekilleri yer aldı. DEM Parti’yi temsilen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Şanlıurfa milletvekilleri hazır bulundu.

EMİNE ŞENYAŞAR KATILMADI

Emine Şenyaşar sağlık sorunları gerekçesiyle görüşmeye katılmazken, yakın zamanda tahliye olan Fadıl Şenyaşar ile Celal Yıldız, Mikail Şimşek ve Enver Yıldız ev hapsinde oldukları gerekçesi ile katılamadı.

Ayrıca etkinliğe, Şanlıurfa Barosu ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi.

"BİZİM MEDENİYETİMİZ BARIŞ VE KARDEŞLİK MEDENİYETİDİR"

Yemek öncesi yapılan konuşmada ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arasındaki husumet sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldiler. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İki aile bugün Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi putları kırıyorlar. Barış yapmak şüphesiz çok önemli, barışmak çok kıymetli ancak en az bunun kadar barışı sürdürmektir. İnanıyorum ki bu barış kalıcı bir barış olacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil toplumun da huzur ve birliği için son derece anlamlıdır" dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından 'el sıkışmaları' için iki aileyi temsil eden AKP MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ı sahneye davet etti.

"BARIŞA SORUMLULUK, BARIŞI YAPANLARA DÜŞÜYOR"

Devamında söz alan DEM Partili Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"İki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Bu barışın sağlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz'a ve Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Barışa sorumluluk, barışı yapanlara düşüyor, ailelerimiz bu bilinçle hareket etmelidir. Tekrar hayırlı olsun. Bu barışın ömür boyu sürmesini diliyoruz."

Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ise, "Öncelikle hayırlı olsun. Elbette barış çok kıymetlidir. Ben eminim ki barışı yapan iki aile bunu yaşatmayı ve gelecek nesillere barışı miras bırakmayı başaracaklardır" ifadelerini kullandı.

Program yapılan dualar sonrasında verilen 'barış yemeği'yle son buldu.