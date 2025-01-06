Sıvı halde ele geçirildi! Sakarya'da operasyon: Tam 76 kilo...
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı’nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi.
Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #sakarya #Metamfetamin
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