'Sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden' 2 şehit... CHP 'soru işaretlerine' dikkat çekti: 'Böyle zafiyetler kahredici ve sıra dışı!'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"CİDDİ SORU İŞARETLERİ DOĞURUYOR"

Bağcıoğlu, “Etkili bir askeri sağlık sistemi olsaydı ve mevcut yönergeler uygulansaydı, bu gençlerimiz hayatta olabilirdi. Üstelik, üç hafta önce yaşanan mağara faciasının acısı halen yüreğimizde taze iken; bu ihmaller zinciri ciddi soru işaretleri doğuruyor” dedi.

"BÖYLE ZAFİYETLER YAŞANMASI GERÇEKTEN KAHREDİCİ VE SIRA DIŞIDIR"

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İskenderun’da vatani görevini yerine getiren iki Mehmetçiğimiz, eğitim için bulundukları dönemde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Bu trajedi, askeri sağlık sistemindeki eksiklikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olumsuz meteorolojik şartlarda alınması gereken önlemleri içeren yönergelerinin ve idari emirlerin uygulanmadığını gözler önüne serdi. İskenderun’un aşırı sıcak ve nemli ikliminde, eğitimde olan evlatlarımızın uzun süre güneş altında bırakılması; sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi ölümcül risklere yol açtı. Barış zamanında, barış garnizonunda ve rutin bir faaliyet zinciri içerisinde böyle bir facianın yaşanması, açık bir görevi ihmal göstergesidir.

TSK yönergelerinde belirtilen, aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemler neden hayata geçirilmedi? Bu önlemleri denetleyecek lider kadroda zafiyet mi mevcuttu? Bu acı olayın gündeme getirdiği en önemli husus birlik içi kontrol mekanizmalarında ve disiplinin tesisinde yaşanan muhtemel zafiyettir. Bu konuda en hassas ve titiz kuvvetlerden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‘nda son dönemde böyle zafiyetler yaşanması gerçekten kahredici ve sıra dışıdır."

"BENZER OLAYLARIN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI EN BÜYÜK TALEBİMİZDİR"

"Askeri birliklerde, kıta koşullarını bilen uzman doktorların varlığı hayati önem taşır. Askeri sağlık sistemi, birinci basamak sağlık birimleri ile hastaneler arasında koordineli bir zincir gibi çalışmalıdır. Ancak mevcut dağınık sistem, askerlerimizin sağlığını tehlikeye atıyor. İskenderun gibi zorlu iklim koşullarında, görevdeki askerlerin tıbbi gözetim altında olması ve yönergeler doğrultusunda korunması, gerekirse askeri tabiplerin birlik komutanlarını ikaz etmesi gerekirken, bu gençler gerekli sağlık önlemlerinden yoksun bırakıldı. Üç hafta önce yaşanan mağara faciasına ilişkin tahkikat sonuçlarının hâlâ kamuoyuyla paylaşılmamış olması, ihmaller zincirine dair ciddi endişeler uyandırıyor.

Bu tür olayların tekrarlanmaması için şeffaflık şarttır. Yüzlerce yıllık tarihe sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinde, askerlerin sağlık sistemindeki eksiklikler ya da tedbirsiz uygulamalar nedeniyle hayatını kaybetmesi asla kabul edilemez. Mehmetçiklerimiz bize emanet; onların sağlığı ve güvenliği için gereken tüm adımları atacağız. Mağara faciası ve İskenderun’daki bu trajedinin sorumlularının hesap vermesi, tahkikat sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması en büyük talebimizdir."