Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işletmelerden parasını eksik aldı: 2.5 milyon uçtu

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Sayıştay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetim raporunu yayımladı. Raporda, kurumun vadesinde tahsil edilmeyen alacaklarına ilişkin yasal sürecin başlatılmadığına dikkat çekildi.

Sayıştay’ın raporunda, kurum tarafından sunulan hizmetler veya verilen izinler için fiyat tarifesinin her yıl bakan oluruyla yayımlandığı, alınacak ücretlerin peşin olarak tahsil edilmesi gereken ücretler olduğu kaydedildi.

HESABA YATIRILMADI

Ancak tarifeye göre ödenecek temdit/yenileme ücretlerinin 2019 ve 2020’ye ait bölümünün kurumun hesaplarına yatırılmadığına işaret edilen raporda, bu havaalanları da tek tek sayıldı. Buna göre 2019’da Malatya Erhaç, İzmir Adnan Menderes, Bursa Yenişehir, Milas-Bodrum ile Antalya havaalanları 160’ar bin lira eksik ücret yatırdı. 2020’de ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Amasya Merzifon, Konya, Erzurum havaalanlarının eksik yatırılan ücretleri 250’şer bin lira. Sinop Havaalanı ise 16 bin 666 TL. Toplam eksik yatırılan tutar 2 milyon 566 bin 666 TL oldu. Raporda, genel müdürlüğün 2.5 milyon TL alacağı bulunduğuna işaret edilerek “Defaatle yazışma yapılıp istenmesine rağmen, tahsil edilemeyen alacaklara ilişkin yasal sürecin başlatılması gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Raporda, kurumun 2012’den bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü Ankara’daki hizmet binasının kuruma tahsisinin yapılmadığına da dikkat çekildi.

"ETİK DEĞİL" UYARISI

Raporda, genel müdürlük denetçilerinin haberli ve habersiz denetimlerinde, yol veya konaklama giderlerinin “denetlenen” işletmelerce karşılandığı da tespit edildi. Bunun Harcırah Yasası ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulandı.

YÜKSEKLİĞİ AŞMIŞLAR

Rapora göre Siirt Havaalanı çevresinde 6.50 metre yükseklikte yapılaşmaya izin verilmesine karşın 30 metre yüksekliğe kadar yapılar inşa edildiği, Diyarbakır Havaalanı çevresinde enerji iletim hatları ile mobese kamerası direklerinin mania tahdit düzeylerini sekiz metre aştığı, Hakkâri Selahaddin Eyyubi Havaalanı çevresinde mania planlarına aykırı yapılar oluşturulduğu idare tarafından belirlenmesine karşın, mevzuata aykırı yapıları yapanlar ve izni verenler hakkında işlem yapılmadı. Yapılara herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

BALONCUYA İHALESİZ İZİN!

Rapora göre ayrıca genel müdürlük tarafından ticari balon işletme sahalarında özel taşımacılık yapan işletmelere yasaya aykırı olarak ihalesiz ve süresiz “slot tahsisi” yapıldığı da tespit edildi. Slot, “bir hava aracının belirli hava sahalarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi için verilen izin” anlamına geliyor. Raporda, ihalesiz ve süresiz slot tahsisinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.