Sivil Havacılık yönetmeliğinde değişiklik: Türk pilotlara 'yabancı şirket' kısıtlaması
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yönetmelikte bazı maddelerde değişiklik yaptı. Buna göre; yabancı havayolu şirketlerinde çalışmak isteyen Türk pilotlarının başvurularının en az 6 ay süreyle kabul edilmeyeceği açıklandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ekip geçişleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, Türk pilotların 6 ay süreyle yabancı şirketlere transferine kısıtlama getirdi.
Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi.
Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotları olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı.
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