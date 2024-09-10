Sivil Havacılık'tan ‘bulaşıcı hastalık’ uyarısı: Bu semptomlara dikkat edilecek!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 21:53

Güncelleme: 10.09.2024 - 21:53

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bulaşıcı hastalıklar nedeniyle uçaklarda ilk yardım ekipmanlarının ve malzemelerinin taşınması ile kabin ekibinin bu malzemelerin kullanımı konusunda, sivil havacılık kuralları ve yerel otoritelerin gerekliliklerine uygun şekilde eğitilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurum, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından 4-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Küresel Emniyet Gözetim Denetim Programı - Sürekli İzleme Yaklaşımı (USOAP CMA)ö denetimi hazırlıkları kapsamında bir Uçuş Operasyon Direktifi hazırlandığını duyurdu.

BULAŞICI HASTALIK TESPİT EDİLEN YOLCUNUN TÜM KULLANDIĞI ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Uçuş operasyon direktifine göre, kabin ekibi, bulaşıcı hastalık taşıdığından şüphelenilen bir yolcu olması durumunda, uçakta imkan varsa tıbbi destek alacak. Hasta yolcu, diğer yolculardan uzak bir yere taşınacak. Bulaşma riski nedeniyle, etkilenen yolcunun kullandığı alanlar temizlenecek ve diğer kabin ekiplerinin görevlendirilmesi yeniden planlanacak. Ayrıca, uçuş sırasında hastalık tespit edilen yolcunun oturduğu koltuğun 2 sıra önünde, 2 sıra arkasında ve yan koltuklarda oturan yolculardan cerrahi maske takmaları istenecek. Uçuş ekibi ve diğer yolcuların sağlığını korumak amacıyla, tuvaletlerden biri hastalık şüphesi olan yolcu/yolcuların kullanımına ayrılacak. Hastalık şüphesi olan yolcu tarafından kullanılan tüm ikram malzemeleri; peçete, yastık, yorgan, emniyet kartı, dergi ve benzeri eşyalar imha edilecek. Kokpit ekibi, bulaşıcı hastalık şüphesi nedeniyle ilgili Havalimanı Sağlık Otoritesi'ni ivedilikle bilgilendirecek.

BU SEMPTOMLAR VARSA DİKKAT EDİLECEK

Uçuş Operasyon Direktifleri kapsamında, kabin ekibinin bir yolcuda yüksek ateş, baş ve vücut ağrıları, burun akıntısı, öksürük, balgam, üşüme, titreme, nefes almada güçlük, vücutta döküntüler, açıklanamayan kanamalar, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi şikayetler görülmesi durumunda, bulaşıcı hastalık konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bu semptomları taşıyan bir yolcu olduğunda, uçuşta görevli kabin ekibi ilk olarak kokpit ekibini bilgilendirecek ve açıklanan tedbirler doğrultusunda yolcuya müdahale edilecek.