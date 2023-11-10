Sivil polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 4 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde sivil polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:41
Sivil polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 4 yaralı
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Feci kaza, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi’nde meydana geldi.

Nişantaşı Caddesi’nde seyreden İbrahim Pınar idaresindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç ile İsmet İnönü Bulvarı’nda seyreden Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı sivil polis aracı, kavşakta çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler Adem Kurt ile İbrahim Pınar ağır yaralanırken, polis aracındaki İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ile kızı Sena Yağcı hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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