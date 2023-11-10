Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale
İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için düzenlenen protestoya İsrail polisi copla müdahale etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.
Ağızlarının siyah bantla kapatan göstericilere, İsrail polisi sert müdahalede bulundu. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için cop kullanırken, bazı göstericileri ise gözaltına aldı.
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