Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için düzenlenen protestoya İsrail polisi copla müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:11
Abone Ol google-news

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Ağızlarının siyah bantla kapatan göstericilere, İsrail polisi sert müdahalede bulundu. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için cop kullanırken, bazı göstericileri ise gözaltına aldı.


Kudüs israil Protesto

İlgili Haberler

İsrail, Gazze’de kan bankasını vurdu

İsrail, Gazze’de kan bankasını vurdu
Son Dakika... ABD Gazze'de 'ateşkes' dedi: İsrail doğrulamadı!

Son Dakika... ABD Gazze'de 'ateşkes' dedi: İsrail doğrulamadı!

En Çok Okunan Haberler