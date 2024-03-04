‘Siyasetiniz batsın’ diyerek paylaştı: MHP’li başkandan skandal ‘Ebu Cehil’ yakıştırması!

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir’in AKP’ye oy vermeyenlere yönelik “İki yolunuz var, ya Cumhur İttifakı’nın yol bellediği Allah’ın yolunda gideceksiniz ya da Ebu Cehil’in yolunda gideceksiniz” sözlerini söylediği bir görüntü ortaya çıktı. Söz konusu videoyu paylaşan İbrahim Özkan “Siyasetiniz batsın” diye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:58
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir’in bir kıraathanede yaptığı bir konuşmada AKP’ye oy vermeyenlere "Ebu Cehil yolundan gittiğini" söylediği görüntüler ortaya çıktı. 

Söz konusu görüntülerde Bedir, şunları söylüyor: 

“Biz Allah’ın Resulü Peygamber Efendimizin yanındaki sahabeleriz… İki yolunuz var, biri Allah’ın Resul’üne doğru giden yoldur, diğer yol da Ebu Cehil’e giden yoldur. Tercih sizin.”

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi İbrahim Özkan ise bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu tepkiyi gösterdi: 

“Siyasetiniz Batsın! Arnavutköy MHP ilçe başkanı Temel Bedir seçim çalışmalarında cumhur ittifakını peygamber Sahabelerine muhalif seçmeni ise Ebu Cehil yaptı..”


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