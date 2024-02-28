MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:27

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş'in ağır ve küfür içeren sözlerle hedef aldığı MHP yönetiminden çok sert yanıt geldi

Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ile Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’i de hedef şu ifadeleri kullanmıştı:

“Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!”

"NE KULLANIYORSAN ARA VER"

Bu paylaşım üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkeş'e cevaben sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…"

"KUDUZ KÖPEKLERİN SONUNU..."

Alparslan Türkeş'in oğlunu, MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları da yanıtsız bırakmadı. Kutalmış Türkeş'e "rezil", "aşağılık herif" diye tepki gösteren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın!

Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin!

Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt"

Yıldırım'ın yanıtını "Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…” ifadeleriyle bitirmesi de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Alparslan Türkeş'in kızlarından Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bunun üzerine Ayyüce Türkeş, Adana Ülkü Ocakları'nın hedefi haline geldi. Şehirde Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana'da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözleri yer almıştı.