‘Siyasi güçlerin adalete baskısının farkındayız’
Gaziantep’te 2022’de arkadaşıyla scooter sürerken eski Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın 17 yaşındaki yeğeni Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit davasının karar duruşmasında Sarı’ya “taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak” 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
Yiğit’in ailesi kararın ardından istinaf mahkemesine başvurdu. Cumhuriyet’e konuşan Yiğit’in ablası Kübra Yiğit, “Siyasi yanlı olan ailenin oğluna 1 yıl 8 ay ceza verildi. Atanan bilirkişilerin tutulduğu çok açık çünkü her bilirkişi raporu birbirinin aynısı. Tanıklar, Sarı ailesi tarafından tehdit edildiklerini söyleyerek hiçbir şekilde tanıklık yapmadılar” dedi.
Yiğit sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Burada siyasi güçlerin, adaletin her koluna ciddi bir baskısı olduğunun çok açık bir şekilde farkındayız. 1 yıl 8 aylık bir cezayı biz asla kabul etmiyoruz. Dosyamızı istinaf mahkemesine taşıdık. Adaletin bir şekilde artık tecelli etmesini istiyoruz. Bu iktidar yanlılarının artık devrinin biteceğini umuyoruz.”
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