‘Siyasi güçlerin adalete baskısının farkındayız’

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Yiğit’in ailesi kararın ardından istinaf mahkemesine başvurdu. Cumhuriyet’e konuşan Yiğit’in ablası Kübra Yiğit, “Siyasi yanlı olan ailenin oğluna 1 yıl 8 ay ceza verildi. Atanan bilirkişilerin tutulduğu çok açık çünkü her bilirkişi raporu birbirinin aynısı. Tanıklar, Sarı ailesi tarafından tehdit edildiklerini söyleyerek hiçbir şekilde tanıklık yapmadılar” dedi.

Yiğit sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Burada siyasi güçlerin, adaletin her koluna ciddi bir baskısı olduğunun çok açık bir şekilde farkındayız. 1 yıl 8 aylık bir cezayı biz asla kabul etmiyoruz. Dosyamızı istinaf mahkemesine taşıdık. Adaletin bir şekilde artık tecelli etmesini istiyoruz. Bu iktidar yanlılarının artık devrinin biteceğini umuyoruz.”