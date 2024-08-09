AKP İstanbul İl Başkanı’ndan dikkat çeken mesaj: ‘Susanı korkak, görmezden geleni aptal sanıyorlar…’

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den parti içindeki bazı isimlere yönelik olduğu iddia edilen ilginç bir sosyal medya paylaşımı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:11
AKP İstanbul İl Başkanı’ndan dikkat çeken mesaj: ‘Susanı korkak, görmezden geleni aptal sanıyorlar…’
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AKP'nin bir kez daha yerel seçim hezimeti yaşadığı İstanbul'da, görevden alınıp alınmayacağı merak konusu olan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. 

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından “Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki, biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar” paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım: 

İl Başkanı Kabaktepe'nin yaptığı paylaşımda kullandığı sözlerin adresinin kendisinin görevden alınması için kulis yapan isimler olduğu öne sürüldü. 



 


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