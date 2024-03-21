Antalya Belediye Başkanı Adayı Muhittin Böcek: 'Tarımda istihdam artacak'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:23

“Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek çıktığımız yolda hemşe rilerimizin güveni ve desteğiyle beş yıl boyunca Antalya’mıza büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet edebilme onuruna eriştim. Göreve gelirken planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz vardı. beş yıllık görev süremiz boyunca bu hedefe ulaşmak için şehrimizi ortak akılla yöneterek önemli çalışmalar imza attık. Her zaman meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini aldık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hiç kimseyi ötekileştirmeden halkçı projelerle halkımızın yanında olduk.

Beş yıl boyunca vatandaşlarımızın derdine derman olmak için var gücümüzle çalıştık. 77 projeyle yola çıktık, beş yıl sonunda 182 proje tamamladık. “Azimle, gururla beş yıl daha” diyerek yeni bir beş yıl için çıktığımız bu yolda Antalyalı hemşerilerimizin güven ve desteğiyle yeniden göreve gelmemiz halinde Antalya’yı geleceğe taşıyacak, şehrimizin her bir ferdi için daha iyi bir yaşam sunacak projelerimizi hayata geçireceğiz.

ÜRÜNLER DEĞER KAZANACAK

Yeni dönem de Antalya’mızın bir tarım kenti olduğunu unutmadan yerelden kalkınma hamlemizi sürdürecek, var olan çalışmalarımızı yeni projelerimizle destekleyeceğiz.

“Ziyan etmek yok, değer katmak var” diyerek kuracağımız tesislerle elde kalan ve ya üretim fazlası olan ürünlerin katma değer sağlamasını mümkün kılacağız. Buna Elmalı’da kuracağımız meyve konsantre tesisini örnek olarak verebilirim. Üretimin yoğun olduğu bölgelere de soğuk hava depoları kurarak üreticilerimizin ürünlerini uygun şartlarda depolamasını sağlayacak, raf ömrünü uzatarak ürünlerin değer kaybını önleyeceğiz. Hallerde kuracağımız yaş sebze-meyve paketleme tesisleri ile üreticinin kendi ürününü paketleyerek aracısız ilk elden tüketiciye değerinde satışına imkân sunacağız. Yine hallerde kuracağımız kurutma tesisleriyle ürünlerin raf ömrünü uzatarak ekonomik değeri yüksek olacak şekilde mamülleştireceğiz. Süt sığırcılığının yaygın yapıldığı ilçelerimizde süt işleme ve entegre tesisleri kurarak üreticimizin ürününü değerinde satmasını sağlayacağız.

Kovan, arıcılık kıyafeti ve arı otu gibi desteklerle yanında olduğumuz arı üreticilerimiz, desteklemeye devam edeceğiz. Seyyar olarak bal paketleme ünitelerini bal paketleme tesisinde üreticilerimizin kullanımına sunarak paketleme sorununu çözecek ve pazar arayışını kolaylaştıracağız. Uygun teknik ve hijyenik şartlara sahip ari süt sığırcılığı işletmesini kurarak çoğaltacağımız besi hayvanlarını küçük aile işletmelerinin geliştirilmesi için hibe edeceğiz. Akseki ve Finike’de alabalık tesisleri kurarak teorik ve uygulamalı eğitimler vererek alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştıracak ve istihdama katkı sağlayacağız. Önem verdiğimiz projelerden bir tanesi de Antalya gastronomi atölyesi. Kuracağımız mutfak atölyeleri ile hem şehrimizin yemeklerinin tanıtılmasına katkı sunacak hem de gastronomi kültürümüzü sonraki nesillere aktaracağız.

ÇEVRE DOSTU BAKIŞ AÇISI

Görevde olduğumuz beş yıl boyunca çevre ve doğa dostu çalışmalarımızı yerel, ulusal ve uluslararası alanda 20 ödülle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde de çevre ve doğa ilk önceliğimiz arasında yer alacak. İklim değişikliğiyle mücadelede nötr karbon hedefimizle yenilenebilir enerjiye önem vermeye devam edeceğiz. güneş enerjisi santrallarımızın sayısını yeni dönemde artırmayı hedefliyoruz. Tarla GES ve çatı GES’ler kurarak güneşten elde ettiğimiz enerjiyi elektrik enerjisi olarak kullanacağız.

Yeni dönemin en önemli projelerinden bir tanesi arıtma çamuru yakma ve enerji geri kazanım tesisi olacak. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığımız kredi anlaşması ile Antalya’nın geleceğini kurtaracak bu çevreci projeyi hayata geçireceğiz. Bu sayede Antalya’nın en büyük çevre problemlerinden biri olan atıksu arıtma çamuru sorununu çözerek yakılan çamurdan enerji elde edeceğiz. İklim dostu kent uygulamalarını geliştirerek küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan bölgede yer alan Antalya’mızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. İklim sokağı, enerji üreten kaldırımlar, sünger zeminler, güneş panelleri, yağmur suyu hasadı, kurakçıl peyzaj, gri su, elektrikli şarj istasyonları gibi iklim dostu uygulamaları yaygınlaştıracak ve hayata geçireceğiz.

Beş yıl boyunca Halkçı Projelerle hep halkımızın yanında olduk yeni dönemimizde de halkçı projelerimizi sürdürerek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Halk et, halk süt, halk mama, halk ekmek, Antsu gibi halkçı projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Kent lokantaları kurarak belediyenin üretim tesislerinde üretilen yemekleri halkımıza lokantalarımızda servis edeceğiz. Halkın uygun fiyat ödeyerek kaliteli ürünlere ulaşabileceği halk bakkal projesini hayata geçireceğiz. Kadınlarımıza özel gezici sağlık TIR’ı ile bölgemizdeki kadın vatandaşlarımızın genel sağlık muayenelerini gerçekleştireceğiz.

182 PROJE TAMAMLADIK

Beş yıl önce 77 projeyle yola çıkmıştık ne mutlu bizlere ki 182 proje tamamladık. İnsan odaklı hizmetler bizim için hep ilk sırada yer aldı. Yeni dönemde de halkımız için halkçı projelerle hemşerilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Antalya’mız için beş yıl daha azimle, gururla çalışmaya devam edeceğiz.

