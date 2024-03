CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: 'İnsan odaklı hizmet'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:14

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:14

Türkiye'de turizmin başkenti olan Antalya'da belediye başkanı olarak görev yapan Muhittin Böcek seçim öncesi gazetemizin sorularını yanıtladı.

Öncelikle bu son beş yıl yani birinci döneminiz nasıl geçti?

Beş yıl önce planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz demiştik. Mazbatamızı aldıktan sonra belediyemizin mali durumunu inceledik ve maalesef Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biri olduğumuzu gördük. Hiçbir bahaneye sığınmadan bir taraftan kamu yararı taşıyan yarım kalan projeleri sürdürürken bir taraftan da vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Hedefimiz hep Antalya ve Antalyalıların öncelikleri, ihtiyaçları oldu. Bu nedenle bir yandan Antalya’nın dirençli bir şehir olmasını sağlayacak altyapı projelerine, diğer yandan da Antalyalıların yaşam kalitesini ve refahını artırıcı insan odaklı projelerimize ağırlık verdik. Kısacası, şehrimize ve insanımıza yatırım yaptık. Her geçen gün artan ekonomik krize ne Antalyamızı ne Antalyalılarımızı ezdirmedik. Aksine hizmet odaklı yerel yönetim anlayışımız ile günün şartlarına uygun olarak hizmetlerimizi farklılaştırdık ve her koşulda Antalyalılarımızın yanında olduk.

Aslında ilk dönemimiz bitmeden yaptığımız politika tercihlerinde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı sarsan bir pandemiyle karşılaştık. Bir maskenin bile dağıtılamadığı bu dönemde esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sonrasında 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük Manavgat merkezli orman yangınını yaşadık. Sosyal yardımların yanı sıra zarar gören ilçelerimizin altyapısını yeniden inşa ettik. 2022 yılında Batı Antalya’da yaşanan sel afetleri, 2023 yılında yaşadığımız 6 Şubat deprem gibi birçok afet de dirençli kent çalışmalarımızdaki haklılığımızı göstererek projelerimize son hız devam etmemize neden oldu. Kısaca bir yandan vatandaşlarımızın yaralarını sardık bir yandan da projelerimizi aksatmadan hayata geçirdik.

Yapmaktan en çok gurur duyduğunuz hizmet ne oldu?

Beş yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık, 182 proje tamamladık. Az önce de ifade ettiğim gibi insan odaklı hizmetler önceliğim oldu. O nedenle vaat ettiğim projeler arasında herkese dokunan halk süt, halk ekmek, halk mama, halk et, halk su, eğitim desteği gibi hizmetleri vermiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Örneğin daha önce özelleştirilmiş olan Antalya ekmek fabrikası yerine yeni bir halk ekmek fabrikası açtık. 4.5 TL olan Türkiye’nin en ucuz halk ekmeğini vatandaşımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Ayrıca su tarifelerinde yaptığımız değişiklikler ile yine halkımıza büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz suyu içiriyoruz. Beş ton su bir ekmek parası demiştik, şu an bir ekmek parasından da daha ucuz hale geldi. Öğrencilerimiz için açtığımız yurtlar, sağladığımız burslar ve eğitim-destek paketlerimiz, çocuklarımız için açtığımız kreşler ile de gençlerin ve çocuklarımızın yanında duran bir belediye olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum.

İkinci Dönem tekrar aday olmanızdaki motivasyon nedir?

Antalya gibi büyük bir şehirde bir takım projeleri hayata geçirmek için tek dönem, yani beş yıl yeterli olmuyor maalesef. Biz ilk dönemde şehrimizin altyapı çalışmalarına büyük önem vererek Antalya’mızı sağlam ve dirençli bir şehir haline getirdik. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi derin bir ekonomik krizden geçen ülkemizde Antalyalılarımızın refahını ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projelere öncelik verdik. Antalyalılarımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmetleri hayata geçirmek bizim için en büyük çalışma motivasyonu. Diğer yandan bir takım yapmak istediğimiz projelerimizin de hukuki süreçleri ancak tamamlandı. İkinci dönemde kurduğumuz bu altyapının üzerine Antalya’nın marka değerini artıracak projelerimizi hayata geçireceğiz. Ulaşımda 4. etap raylı sistemden, opera binasına performans sanatları merkezine halkımızın refahını artıracak yeni sosyal projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyorum.

‘BELEK ARITMA’YI YAPTIK’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kemer-Çamyuva arıtma tesisi ile ilgili “CHP’li belediyelerin yapmadığını biz yapıyoruz” sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Her şeyden önce Antalyalıların bilmesini istediğim bir şey var: Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyamıza yatırım için elimizden gelen her türlü mücadeleyi veririz. Antalya’mızda gelen yabancı misafirlerimizle birlikte yerleşik nüfusun 10 katı bir nüfusa hizmet ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Belek Arıtma’yı yaptık. Bunun karşılığında biz de 20 yıl Antalyalının atıksu gelirini vermek üzere anlaştık. Bir müteahhitlik anlaşması gibi düşünebilirsiniz. Sayın bakan geçtiğimiz günlerde Kemer’de arıtmayı ziyaret etmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kemer Arıtma’yı yakında bitiriyoruz demişler.

ULUSLARARASI PROJELERDE UZMAN EKİPLER

Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla yürüttüğünüz projeler var mı?

Etkin bir büyükşehir belediyesi yönetimi için uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliği ve ortaklık konularındaki çalışmalara çok önem verdik. Mali ve teknik yönden bize destek olacak uluslararası projeler konusunda uzman ekibimizle girişimlerde bulunduk. Bu kapsamda dönemimizde, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Antalya Güneş Enerjisi Okulu, Akıllı Şehir Antalya MatchUp Projesi, Türkiyede Yerel İklim Eylem Planı, İklim Değişikliğinden Kaynaklı Afet Risklerinin Azaltılması Projesi, Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenirliğinin Geliştirilmesi Projesi, Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansman Projesi, Antalya Bisikletli Ulaşım Eylem Planı, Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi gibi birçok AB ve Dünya Bankası projelerini yürüttük.

Genel seçimler öncesi sayın cumhurbaşkanı Antalya’ya geldiğinde Ona da yanlış bilgi verdiler. “CHP’li belediyeler arıtma yapmıyor biz yapıyoruz” demişler. Bu bir tür ticari anlaşma. Bakanlık Antalya’ya gerçekten hizmet etmek isteseydi bunu genel bütçeden de yapabilirdi. Ama yapmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Muhittin Böcek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzası ile 27 yıl Kemer’de atıksu gelirimizi vermek üzere anlaştık. Anlaşılan, bu projeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapıyoruz demekten çekinmişler. Ama Antalyalılar çok iyi bilir ki ben Muhittin Böcek olarak Antalya ve Antalyalıların faydasına olmayacak hiçbir projeye imza atmam, faydası olacak her proje için de sonuna kadar mücadelemi veririm.

‘TERCİHİMİZ ANTALYA’DAN YANA’

Merkezi yönetimin yerel yönetime müdahaleleri içinde Antalya’nın zarar gördüğü konular olduğunu düşünüyor musunuz? Antalya’ya bugüne kadar en büyük zararı veren nedir?

Biz büyükşehir belediyesi olarak kendi kaynaklarımızla birçok proje yapıyoruz. Yeri geliyor uluslararası işbirliklerine yöneliyoruz. AB ve Dünya Bankası ile projeler yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’nın sorunlarını çözmeye muktediriz. Tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Antalya’mızın da en büyük sorunu kentiçi ulaşımdır. Türkiye’nin nüfusuna göre en fazla araç sayısına sahip, iki kişiye bir aracın düştüğü kent haline gelmiştir. Bunu rahatlatacak olan Karayolları sorumluluğundaki üç çevre yolunun ve üç katlı kavşağın bir an önce yapılması gerekmektedir. Ayrıca yıllardır yılan hikâyesine dönen Antalya-Alanya otoban ve hızlı tren projeleri de bir an önce hayata geçirilmelidir. Ama maalesef tercihlerini halktan yana değil ranttan yana yapanlar bu projelerde işbirliğine gitmediler. Yani bu sorunun temeli merkezi yönetim-yerel yönetim müdahalelerinden çok siyasi tercih farklılıklarımızdan kaynaklanmaktadır. Biz tüm tercihlerimizi Antalya’nın gelişmesi ve Antalyalının faydasını gözetmek üzerinden kuruyoruz, her daim de böyle yapmaya devam edeceğiz.

Yerel yönetimler bakımından yasalarda değişmesini istediğiniz sizi zorlayan boşluklar, engellemeler var mı?

2023 yılında ülkemizde 56 milyar dolar turizm geliri sağlanmıştır. Antalyamız nitelikli yatak kapasitesi ve özverili hizmet anlayışıyla ülkemizdeki gecelemenin yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştirerek turizm geliştirme ajansı payı ve konaklama vergisi adı altında toplanan kaynağa en büyük katkıyı sağlamaktadır. Yerleşik nüfusla 28 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 696 bin kişiye göre pay almaktayız. Bu Antalya’ya ve Antalyalılara yapılan büyük bir haksızlıktır. Büyükşehir belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bununla ilgili acilen yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu para Antalya’nındır, Antalyalının olmalıdır.

‘20 ÇEVRE ÖDÜLÜ ALDIK’

Yeni dönemde benim için öncelikli dediğiniz proje nedir?

Ulaşım bizim için öncelikli bir hizmet. Özellikle kentiçi ulaşımdaki sorunları kökünden çözmek için toplu taşıma sistemini konforlu, güvenli, hızlı bir yapıya getiriyoruz. Bunun için de planlandığımız raylı sistem hatlarını tamamlayacağız. Proje, izinler ve yapım ihale sürecini tamamladığımız Konyaaltı-Varsak arası 4. etabı 2026’da bitireceğiz. Ayrıca ulaşım ana planımızdaki son hat olan Konyaaltı- Lara- Kundu arası 5. etabın projelerini bitirdik, bu yıl bu hattın da yapımına başlayacağız. Bu çalışmalarımızı yerin 30 metre altından kent trafiğini aksatmadan gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde vaat ettiğimiz tüm raylı sistem projelerini tamamlayacağız. Ulaşım projeleri dışında kültür-sanat, sağlık, eğitim, sosyal politikalar konularında da bir çok yeni projemiz var. 2. Dönemimin sonunda Antalya yaşam kalitesinde ve halkın refahı, huzuru anlamında bambaşka bir noktaya gelmiş olacak.

Sürdürülebilirlik, küresel ekonomi için artık öncelikli meselelerden biri. Çevre konusunda, atık dönüştürme, su arıtma tesisleri konusunda projeleriniz neler?

Belediyede hizmette önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Biz Antalyamızı geliştirirken doğasını da korumayı önceliğimiz haline getirdik. Bu nedenle, daha birinci dönemimiz olmasına rağmen 20 çevre ödülü aldık. 2. dönemimizde de ilklerimizle fark yaratan çevre projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Antalya’mız için en önemli çevre problemlerimizden biri olan ve yılda ortalama 500 milyon lira harcadığımız atıksu arıtma çamuru bertarafı için yakma ve enerji üretim tesisi kuracağız. Finansla ilgili Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 59 milyon 850 bin Avroluk’luk krediyi 5 ay önce imzaladık. Bu krediyle ayrıca Lara Arıtması’nın kapasitesini iki katına çıkaracağız. Güneş enerji santrallarının artırılması, içme suyu hatlarında basınç kırıcılı enerji santralları, katı atık transfer istasyonları, elektronik gemi denetim sistemi, iklim dostu kent uygulamaları, çevre dostu çiftçi kart, arıtılmış suların geri kazanımı, çevre dostu araçlar, su kayıp kaçak otomasyonunun geliştirilmesi, sera atıklarının geri kazanımı ve enerji üretim tesisi gibi birçok çevre projemizi hayata geçireceğiz.

Antalya deyince özellikle iki sektör ön plana çıkıyor. Tarım ve turizm. Bu alanda fark yaratacak projeleriniz neler?

Turizm ve kırsal kalkınma politikaları Antalyamızın olmazsa olmazlarından. Birinci dönemimizde de bu iki konuya özel önem vermiştik. İkinci dönemimizde de çiftçiye güneş panelleri ile enerji desteği, soğuk hava depoları, meyve konsantre tesisleri, yaş sebze meyve paketleme ve kurutma tesisleri, süt entegre ve işleme tesisi, çiftçiye ekipman desteklerinin arttırılması, bal paketleme tesisleri gibi yerelden kalkınma projelerimizi hayata geçireceğiz. Turizm alanında da City Kart, turizm eğitim merkezi, Opera ve performans sanatları merkezi, Çağdaş Sanat Bienali, müzeler ve yeni festivaller gibi turizmi kalkındıracak birçok projemizi sunacağız.

‘DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİR’

Deprem Türkiye’nin gündeminde. Peki Antalya’da deprem, kentsel dönüşüm konularındaki çalışmalarınız nelerdir?

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu bilinçle Mayıs 2022 tarihinde Antalya Deprem Master Planı çalışmalarımıza başlamıştık. 6 Şubat deprem felaketi çalışmalarımızın haklılığını ortaya çıkardı. 19 ilçemizdeki mevcut yapı envanterimizin depreme direnç durumlarının tespitini tamamlamak üzereyiz. Türkiye Deprem Vakfı işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda depreme dirençli Antalya’yı planlayacağız. Güneş, Balbey, Kepez-Santral, Altıntaş Mahallelerimizde bütüncül kentsel dönüşüm çalışmalarımızın önemli bir kısmını tamamladık. Master planı sonrasında da geri kalan kentsel dönüşüm alanlarında uygulamalara başlayacağız.