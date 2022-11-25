Siyasi parti üyeliği iptal başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sistemi üzerinden siyasi parti üyeliği iptal başvurusu yapılabilir mi?

25 Kasım 2022 Cuma, 17:21

Yurttaşlar, devlet işlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için internet üzerinden erişebilecekleri hizmetleri araştırıyor. Yargıtay Bakanlığı, siyasi parti üyeliği iptal başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar için internet üzerinden hizmet veriyor. Devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-Devlet'ten siyasi parti üyeliği iptal başvurusu yapılabiliyor. İşte ayrıntılar...

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ İPTAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Siyasi parti üyeliği iptal başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar, e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp, arama butonuna ''Yargıtay Bakanlığı'' yazarak, çıkan arama sonuçlarından ''Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu'' kısmına tıklayıp, iptal talebinde bulunabilir.