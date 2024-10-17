Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!
Asal Araştırma 2 bin 520 katılımcı ile yaptığı yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.
Asal Araştırma, 22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 26 kentte yaptığı yeni anketini yayımladı.
Anket, 2 bin 520 seçmen ile gerçekleştirildi.
Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.
'Hiçbiri' şıkkının da dahil olduğu ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı.
Anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:
Hiçbiri: Yüzde 38.0
AKP: Yüzde 19.5
CHP: Yüzde 17.0
DEM Parti: Yüzde 3.6
MHP: Yüzde 2.8
Zafer Partisi: Yüzde 1.5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
İYİ Parti: Yüzde 1.1
TİP: Yüzde 0.2
Diğer: Yüzde 3.5
Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 11.4
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