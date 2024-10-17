Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Asal Araştırma 2 bin 520 katılımcı ile yaptığı yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 23:11
Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Asal Araştırma, 22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 26 kentte yaptığı yeni anketini yayımladı.

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Anket, 2 bin 520 seçmen ile gerçekleştirildi.

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

'Hiçbiri' şıkkının da dahil olduğu ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı.

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:

Halka 'sorunları hangi siyasi parti çözer' diye sordular: Yurttaş kimseye güvenmiyor!

Hiçbiri: Yüzde 38.0 

AKP: Yüzde 19.5

CHP: Yüzde 17.0

DEM Parti: Yüzde 3.6 

MHP: Yüzde 2.8

Zafer Partisi: Yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4 

İYİ Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.2

Diğer: Yüzde 3.5 

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 11.4

ANKET anket sonuçları Asal araştırma

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