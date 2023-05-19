Siyasilerden 19 Mayıs mesajları: 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı' vurgusu!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:22

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:11

Siyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 19 Mayıs'ın önemine dikkat çeken siyasilerin mesajlarından bazıları şöyle:

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"Muhterem genç kardeşlerim; gün, sizin gününüzdür. Söz sizde ve zaman sizden yanadır. Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız! 19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız! Aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."

"BİZİM GENÇLERE EN BÜYÜK BORCUMUZ"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

"BAĞIMSIZLIK ATEŞİ BU TOPRAKLARDA HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919’da Samsun’a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecek."

"SİZLERE DÜŞEN VAZİFE..."

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal:

"Atatürk'ün 104 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun'a taşıdığı azim ve cesaret, Milletimizin istiklâlini kurtaran o kararlılık ve feraset, Milletimizi zaferlere ulaştıran birlik ve dirayet aynıyla Aziz Milletimizin içinde yaşamaya devam ediyor.

Bunun bilinci ve inancıyla bugünün armağan edildiği Kıymetli Gençlerimiz; Dün Anadolu'yu, Trakya'yı, Vatanın her bir parçasını ve elbette geleceği kuran ve kurtaran, her türlü imkansızlığa karşı inancı imkan bilen ve asırlar boyu anlatılacak bir zafere timsal olan Kahramanların torunları olarak sizlere düşen vazife aynı azmi, aynı cesareti ve aynı kararlılığı göstermektir.

Büyük Atatürk'ün dediği gibi 'Milletin istiklâlini, milletin azim ve kararı kurtarmıştır.' Eminiz ki her darda, her sıkıntıda bu azim ve kararlılık yine kurtaracaktır. Bayramınızı kutluyor, 104 yıl önce Milli Zafere giden inancı Samsun'a taşıyan Aziz Atatürk'ü ve inancını, mücadelesini, hayallerini paylaşan Aziz Kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."

"GELECEĞİMİZİ SİZLERLE BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı bu özel günde, gençlerimizin heyecanını ve umudunu yürekten paylaşıyorum. Geleceğimizi sizlerle birlikte şekillendireceğiz, inanıyorum."

"MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAK"

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan:

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Atatürk’ün Samsun’a ayak basıp Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bugün Millî Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür.

19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Ecdadımızın istiklâli ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

"BİN SELAM OLSUN"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Bandırma Vapuru ruhuna, kahramanlarına ve komutanına bin selam olsun! 'Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize; durmadan, yorulmadan yürüyecektir.' Mustafa Kemal Atatürk."