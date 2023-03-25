Siyasilerden Cemil Kılıç'a saldırıya tepki: İktidarın gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucu

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a yönelik tekbirli ve sopalı saldırıya yönelik tepkiler sürüyor. Siyasiler Kılıç'a yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı iktidarın; nefret söylemlerinin, toplumu kutuplaştırmasının ve gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucudur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:21
Siyasilerden Cemil Kılıç'a saldırıya tepki: İktidarın gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucu
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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a tekbirli ve sopalı saldırıya yönelik tepkiler devam ediyor.

Siyasiler de, sosyal medya hesaplarından Kılıç'ın uğradığı saldırıya ilişkin kınama mesajları paylaştı.

İşte Cemil Kılıç'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin siyasilerin paylaşımları:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir:

"İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde yapılan saldırıyı kınıyorum! Bu saldırı iktidarın; nefret söylemlerinin, toplumu kutuplaştırmasının ve gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucudur. 15 Mayıs'ta her şey bambaşka olacak. Geçmiş olsun."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal:

"İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum! Geçmiş olsun Hocam."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır:

"İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı, ülkemiz siyasetinde hakim olan nefret söylemlerinin sonucu ve her fırsatta insanları kutuplaştıran zihniyetin eseridir! İşte bu zihniyetten kurtulacağız! Geçmiş olsun."


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