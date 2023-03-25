Siyasilerden Cemil Kılıç'a saldırıya tepki: İktidarın gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:21

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 17:21

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a tekbirli ve sopalı saldırıya yönelik tepkiler devam ediyor.

Siyasiler de, sosyal medya hesaplarından Kılıç'ın uğradığı saldırıya ilişkin kınama mesajları paylaştı.

İşte Cemil Kılıç'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin siyasilerin paylaşımları:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir:

"İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde yapılan saldırıyı kınıyorum! Bu saldırı iktidarın; nefret söylemlerinin, toplumu kutuplaştırmasının ve gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucudur. 15 Mayıs'ta her şey bambaşka olacak. Geçmiş olsun."

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde yapılan saldırıyı kınıyorum!



Bu saldırı iktidarın; nefret söylemlerinin, toplumu kutuplaştırmasının ve gerici zihniyetinin yarattığı iklimin sonucudur.



15 Mayıs'ta her şey bambaşka olacak.



Geçmiş olsun @m_cemilkilic https://t.co/nUHdiuHU01 — Murat Emir (@muratemirchp) March 25, 2023

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum."

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. https://t.co/GuQPxg3y12 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 25, 2023

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal:

"İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum! Geçmiş olsun Hocam."

İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç' a evinin önünde yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!



Geçmiş olsun Hocam. https://t.co/KmfEYiGKBA — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 25, 2023

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır:

"İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı, ülkemiz siyasetinde hakim olan nefret söylemlerinin sonucu ve her fırsatta insanları kutuplaştıran zihniyetin eseridir! İşte bu zihniyetten kurtulacağız! Geçmiş olsun."