Son dakika... İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:42

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 16:16

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, tekbirli ve sopalı saldırıya uğradı.

Kılıç, saldırıya uğradığını Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"ALLAHU EKBER DEYİP SALDIRDILAR"

Cemil Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar."

"EVİMİN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR"

Cemil Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..."

Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi... — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) March 25, 2023

GERİCİLERİN HEDEFİ OLDU, HUKUK MÜCADELESİYLE GÖREVİNE DÖNDÜ

Cemil Kılıç, 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçen yılın aralık ayında ihraç edilmişti. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Kılıç, çeşitli dinci çevrelerin hedefi haline gelmesinin ardından görevinden alınmıştı. Kılıç, görevinden alınmasını "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Tarikatlar istedi, MEB ihraç etti" diyerek duyurmuştu.

Kılıç, geçen günlerde tekrar göreve döndüğü açıklamış ve şu mesajı paylaşmıştı:

"Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"