Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü

13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:24

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar, birçok ilde can ve mal kaybına yol açtı. Sivas ve çevresinde de etkili olan yağışlar şiddetlenerek, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında bulunan turistlik şelalede sel sularının gelmesiyle taşkın meydana geldi. Şelalenin altında bulunan yürüyüş yollarını su bastı. Suyun şiddeti taşkının boyutunu gözler önüne sererken, taşkının taşıdığı topraklar suyun rengini çamura çevirdi.





