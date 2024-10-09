Skandal havalimanının VIP bölümünde ortaya çıktı: Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak külçe altın bulundu!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 20:21

Güncelleme: 09.10.2024 - 20:25

Eski bakan yardımcısı ve eski AKP milletvekili Fatih Metin’in yanında İstanbul Havalimanı'nın VIP salonunu kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç’un valizlerinde, 60 kilo kaçak altın yakalandığı belirtildi.

Metin hakkında işlem yapılmadı, VIP’yi kullanan Morkoç hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan BirGün yazarı Timur Soykan, "aynı yolla altın kaçıran AKP milletvekilleri olduğu" iddiasını da aktardı.

Soykan'ın yazısına göre söz konusu kaçakçılık, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan çakarlı aracında kaçak elektronik sigara aparatlarının ele geçirildiği 20 Eylül 2024 günü yaşandı.

Ediz Ün tepkiler üzerine istifa ederken, Soykan yazısında "Aynı gün İstanbul Havalimanı VIP salonunda büyük bir kaçakçılık skandalı yaşandı. Ankara bu olayla çalkalanırken skandal büyük bir titizlikle kamuoyundan gizlendi" dedi.

“PİYASA DEĞERİ 174 MİLYON 718 BİN TL”

Buna göre, Dubai’den İstanbul’a gelen uçakta, eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Fatih Metin ve onun refakatinde VIP geçişini kullanan eski özel kalem müdürü Morkoç vardı. "Morkoç’un Dubai’ye giderken yanında olmayan büyük valizi dönüş yolunda dikkat çekiyordu" diyen Soykan, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Havalimanı’ndaki gümrük memurları, Yunus Emre Morkoç’un valizinde yaptığı aramada 60 kilo kaçak altın ele geçirdi. Piyasa değeri 174 milyon 718 bin TL olan külçe altınlara el konuldu ve tutanak tutuldu. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre Morkoç, eski Gümrük Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte Dubai’ye gitmiş ve dönüş yapmıştı. Fatih Metin’in mahiyetinde VIP geçişi kullanmıştı. Ancak Fatih Metin hakkında tutanak tutulmadı, işlem yapılmadı."

FATİH METİN'İN AKP'DEKİ GEÇMİŞİ

Soykan, Fatih Metin'in AKP iktidarında uzun yıllar boyunca çok etkili isim olduğunu, eski AKP Bolu Milletvekili, eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski AKP Merkez Karar Disiplin Kurulu üyesi, eski Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı, 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı, eski Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı, at yarışlarını ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu'nun eski üyesi olduğunu yazdı.

“VIP'DE ARAMA YAPMAK CESARET İSTER, NEDEN ARANDI?”

"Yunus Emre Morkoç’un kaçak altınlarla nasıl yakalandığı konusunda soru işaretleri var" diyen Soykan, şöyle devam etti:

"Havalimanlarındaki VIP salonunu, siyasiler, üst düzey bürokratlar kullanabiliyor. Buradaki dinleme salonları ve uçağa direkt servis aracından faydalanabiliyorlar. Uçuş işlemlerini de görevliler gerçekleştiriyor. Mevzuata göre; güvenlik birimlerinin VIP geçişinde sadece Cumhurbaşkanı ve mahiyetindeki kişileri arama yetkisi yok. Bunun dışındaki herkes VIP bölümünde aranabilir. Ancak fiili durum böyle değil. Bir gümrük memurunun bir bakan, milletvekili ya da üst düzey bürokrat ile refakatindeki kişileri araması cesaret ister. Bu nedenle VIP geçişi kullananlar aranmıyor. Peki, Yunus Emre Morkoç neden arandı?"

“ÜÇ MİLLETVEKİLİ VAR” İDDİASI

Soykan, üç milletvekilinin de aynı şekilde kaçakçılık yapma şüphesiyle 'mercek altına alındığını' yazdı:

"Bir iddiaya göre; VIP’deki altın kaçakçılığı istihbarat birimlerinin çalışması sonucu tespit edildi. Bu nedenle gümrük memurları arama yaptı ve kaçak altın yakalandı. İstihbarat birimlerinin Dubai’den Türkiye’ye VIP’yi kullanarak kaçak altın getirildiğine dair tespitler yaptığı, hatta ikisi eski, üçü ise halen TBMM’de olan üç milletvekilinin mercek altına alındığı öne sürülüyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan bu milletvekillerinin Dubai’ye çok sık şekilde elleri boş gittikleri ve valizlerle döndükleri iddia ediliyor."

"SARAY'DAN MÜDAHALE GELDİĞİ İDDİA EDİLİYOR”

"Bu olaydan sonra Ankara ve Saray’dan gümrük müdürlüğü ve savcılığa müdahale geldiği, skandalın gizlenmeye çalışıldığı da iddia ediliyor" diyen Soykan, ulaştığı Fatih Metin'in şu açıklamasını da yayımladı:

“İLGİM, BİLGİM YOK”

"Evet aynı uçakta beraberdik. Benim refakatimde VIP’yi kullandı. Ancak valizinde olanlarla ilgili benim ilgim yok, bilgim yok, alakam yok. Kendisinin bu alışverişi, ticaretiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Netice itibarıyla benim yanımda çalışan bir arkadaştı. Sorun benim refakatimde olmasından kaynaklı. Tarım Bakan Yardımcısı olduğum dönemde özel kalemim olan bir kişi. Ben 2,5 yıl önce bakan yardımcılığından ayrıldım ve bu kişi ile 2,5 yıldır resmi bağım yok. Benim sigortalı çalışanım değil."

"ŞU AN HABER YAPMANIZ DOĞRU DEĞİL”

Dubai’ye avukatlık mesleği nedeniyle işlerini yapmak için gittiğini anlatan Fatih Metin, “Bu kişi de kendi işlerini yaptı ve birlikte döndük. Benim onun ticaretiyle ilgili zerre ilgim yok. Zaten ben VIP’den ayrıldıktan sonra olay yaşanmış. Ben bu olayda bir kaçakçılık olduğunu da düşünmüyorum. Altın ticareti izne bağlı. ‘Ben beyan edecektim’ diyor. Kendisine beyan hakkı tanınmadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle takipsizlik verilir. Savcılık bakacak gümrük kanununa göre karar verecek. Yargı süreci ilerlemeden haber yapmanızı doğru bulmuyorum” dedi.