Ağrı’da 5 kilogram kaçak altın ele geçirildi
Ağrı'da jandarma ekipleri, bir araçta 5 kilogram kaçak külçe altın ele geçirdi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve emniyet uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyet uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 kilogram külçe altın bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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