Skandal mesaja çifte soruşturma

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö., iddiaya göre dört öğrencisine taciz içerikli mesaj attı. Sosyal medyadan gönderilen taciz mesajlarını öğrenciler ifşa etti. Öğretim görevlisi ve üniversite, iddialar üzerine açıklama yaptı.

‘EMEKLİYE AYRILIYORUM’

Mesajların sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine H.Ö., emekliye ayrılacağını duyurdu. Prof. Dr. H.Ö., kararını öğrencilere yine masaj atarak duyurdu. Mesajda H.Ö., “Arkadaşlar ben 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılıyorum. Okuldan ayrılıyorum. Sınavlarınızı bölüm başkanlığı organize edecek” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımların ardından Kırıkkale Üniversitesi iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı. Kırıkkale Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir.

Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikâyetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Dört öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldı.

ÖZLÜK HAKKINI KAYBEDER

Özlük haklarını kaybetmemek için emeklilik kararı alan öğretim görevlisi H.Ö. ile ilgili Cumhuriyet’e konuşan hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, “Emekli olması cezasını etkilemez. Ceza hukuku anlamında soruşturma yürür” dedi. Emekli olsa dahi gıyabında soruşturmanın yürüyeceğini belirten Epözdemir, “Soruşturmada memuriyetten men, kamu görevinden mahrum bırakma, aylıktan kesme, uyarı, kınama gibi cezalar alırsa emeklilik hakkı gerisingeri elinden alınır. Emeklilik nedeniyle almış olduğu özlük, sosyal ve mali haklarının da tamamının iadesi söz konusu olur” diye konuştu.