Dünya Demokrasi Forumu’nda dikkat çeken ‘Boğaziçi’ çıkışı: ‘17 aday çıkardık, tepeden komiser atandı bize’

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:11

Ordu Mesudiye’de düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu’nda yer alan bir panelde soruları cevaplayan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’dan dikkat çekici bir soru geldi.

Yazarlarımızdan Oktay Ekşi'nin de bulunduğu forumda rektör atamalarına yönelik gelen soruda Profesör Zenginobuz, “Yani doğru dürüst çalışan iki üç tane üniversite kalmış iken, bir tanesini tepeden inme kararla, el koyma amacıyla yok etmeye yönelik, buna demokrasi demek pek mümkün değil” dedi.

Profesör Zenginobuz, üniversitenin 17 aday çıkardıklarını ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarından birisini seçmesini beklediklerini belirtti, “Hayır, bir komiser atandı bize. Ve bakın Türkiye’de şu an bunun önünde duracak hiçbir mekanizma kalmadı. Türkiye’nin birkaç tane kalmış üniversitesinden bir tanesini yok ediyorsunuz ve bunun önünde duracak hiçbir şey yok. Yani siz şu anda Türkiye’deki demokrasinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz çok merak ediyorum?” diye sordu.

HİLMİ GÜLER'DEN CEVAP

Profesör Zenginobuz’un sorusuna karşılık, “Biraz da nazik bir konu olduğu için şunu söyleyeyim, her şeyi biz de yaşadık” diye konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şöyle devam etti:

“ODTÜ’de okurken boykotlarda nelerle karşılaştığımızı, çok sıkıntılı günler de oldu, bunları hatırlamak istemiyoruz… Şunu anlatmak istiyorum, her zaman, her koşulda dürüst olmamız lazım. Bazı zamanlar böyle, öbür türlü değil, yani iğne her zaman batabilir, bunun hem battığını görmemiz lazım, hem de batmasına engel olmamız lazım. Yani dürüstlük ve erdem çok önemli bir nokta… Neler gördük, neler geçirdik. Burada taraf değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Demokrasi hepimiz için lazım, dürüstlük hepimiz için lazım diyorum.”