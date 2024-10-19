Skandalın ardından: Bebekler kamu hastanelerine sevk edildi

Yayınlanma: 19.10.2024 - 23:25

Güncelleme: 19.10.2024 - 23:28

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor.

İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Öte yandan Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

Bebeklerin kuvöz içerisinde sevk edilme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaşlı bir hastanın sedye ile çıkarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.