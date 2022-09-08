SMA hastası 7 aylık Melik Atabay yurt dışındaki tedaviye ulaşamadığı için yaşamını yitirdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:55

Mehmet ve Canan Atabay çiftçinin çocukları Melik, 7 ay önce dünyaya geldi. Prematüre doğan minik bebeğin hareket edemediği ve solunumda sıkıntı çektiğini gören ailesi soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavi altına alınan Melik’e SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Minik bebeğin bedeni, SMA hastalığına daha fazla dayanamadı. SMA’ya karşı verdiği yaşam savaşını kaybeden minik Melik’in cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"TEDAVİ MASRAFI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BEBEKLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ"

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, minik bebeğin acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kiraz, taziye ziyaretinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"SMA hastası Melik bebeğimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 7 aylık Melik bebeği kaybetmenin, ailesiyle birlikte Malatyalılar olarak acısını yaşıyoruz. Yine birkaç gün önce SMA hastası bir bebeğimizi kaybettik. SMA hastalığının tedavisi pahalı bir tedavi ve maalesef devlet karşılamıyor, dolayısıyla bu masrafları ailelerin karşılaması gerekiyor. 3 gün içerisinde iki SMA hastası bebeğimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken başka kayıpların olmaması içinde duyarlılık çağrısı yapmak istiyoruz. Aileler kampanya başlatıyor. Melik bebeğin ailesi de bir kampanya başlattı ama maalesef çocuğumuza yetişmedi. Hepimizin evladıydı. Gönül istiyor ki bu tedavilerin tümü devlet tarafından karşılansın. Ücreti ne olursa olsun hiçbir canlıdan daha kıymetli değil. Bu yüksek paralar toplanamadığı için maalesef birçok çocuğumuzu kaybediyoruz. Elbette kampanyası devam eden çocuklarımız var. Kampanyası devam eden çocuklarımız için vatandaşlarımıza buradan bir çağrı yapıyoruz; o bebeklerimizi kaybetmeyelim. Her vatandaşımızı duyarlı davranmaya davet ediyoruz."

"BU HASTALIĞIN TEDAVİ MASRAFINI DEVLET KARŞILAMALIDIR"

Birçok bebeğin yapılan bağışlarla tedaviye ulaştığını dile getiren Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplanan bağışlarla yurt dışında tedavi olan bebeklerimiz var. Birçok bebeğimizi Malatyalılar olarak kurtarabiliriz. ‘Küçük bağışlardan ne olur’ diye düşünülüyor ama küçük bağışlarla bebeklerimizin hayatları kurtuluyor. Vatandaşlarımıza duyarlılık çağrısı yaparken devletimizin bu konuya bir çözüm bulmasını da bekliyoruz. SMA hastası çocukların aileleriyle birlikte kaderlerine terk edilmemesi gerekiyor. Bu hastalığın tedavisinin devlet tarafından karşılanması gerekir. Ekonomimiz elbette bir bebeği yaşatmaya yeterlidir. Bu devlet büyük, yeter ki yasalar yapılsın ve uygulansın, başka bebeklerimizi kaybetmeyelim."

"SMA HASTASI ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Melik Atabay’ın babası Mehmet Atabay ise "Devletimiz, güçlü bir devlet. SMA hastası çocuklar daha fazla ölmesin. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz" dedi.