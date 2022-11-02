SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gözlemeci dükkanına hırsızlık yapmak amacıyla giren 3 hırsız, SMA hastası Arya bebeğin iş yerinde bulunan bağış kumbarasını çaldı. Polis tarafından yakalanan hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece Pazarcı Mahallesi, Selinus Sahili’nde bulunan gözlemecide meydana geldi.
Gece saatlerinde iş yerine giren 3 hırsız, içeride bulunan Arya bebeğin bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahipleri, içeriye hırsız girdiğini anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Arya bebeğin bağış kumbaralarını çalan hırsızların Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. olduğunu tespit etti.
Kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"EL KADAR BEBEĞE BUNU NASIL YAPTINIZ"
Olayı derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Arya bebeğin annesi Nurcan Öztürk ve babası Hamza Öztürk, şöyle konuştu; “El kadar bebeğin kumbarasını çalmaya vidanınız nasıl el verdi" dedi.
Anne Öztürk ise “ 9 aylık SMA Tip 1 ölümcül kas hastası kızım Arya için esnaflara dağıttığımız kumbaralardan bir tanesinin maalesef çalındığını üzüntüyle öğrendik. Bizler için 1 TL ‘nin bile önemli olduğu bu kampanya sürecinde bu olayın yaşanması bizi vicdanen yaraladı” dedi.
İnşallah geri kalan süreçte böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız diyen üzüntülü anne “ El kadar bebeğimin sağlığı için topladığımız paralardan ne istediniz ? Buna vicdanınız nasıl el verdi ? Bu bir vicdansızlıktır” dedi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı