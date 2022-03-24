SMA hastası Defne'nin son haftası: Tedavi için 1 milyon 500 bin lira gerekiyor
İzmir’de yaşayan ailenin 3.5 yaşındaki SMA hastası Defne bebeğin hayata tutunabilmesi için geriye kalan 1 milyon 500 bin liranın da toplanması gerekiyor. Zamanı daralan Defne için ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
Henüz yedi aylıkken hareketlerinde yaşadığı durgunluk üzerine hastaneye kaldırılan Defne bebeğe SMA Tip-2 teşhisi kondu. İzmir’de yaşayan Murat ve Öznur Işıkdere’nin 3.5 yaşındaki kızları için başlattıkları “Defne için adım ol” adlı yardım kampanyası bu hafta sona eriyor. Kampanya sayesinde 2.2 milyon liranın yüzde 96’sı toplandı. Defne’nin hayata tutunabilmesi için geriye kalan 1 milyon 500 bin liranın da toplanması gerekiyor. Aile, parayı toplayamaz ise Defne tedavi şansını yitirecek. Zamanı daralan ve iki kilo daha alırsa tedavi şansını yitirecek Defne için ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
VAKİT DOLUYOR
Defne’nin annesi Öznur Işıkdere, “Kızımızı kurtarabilmek için 1 milyon 500 bin liraya yakın bir miktara daha ihtiyacımız kaldı. Çok ümitliyiz ve başarıya ulaşacağımıza inandık. Çok az bir süremiz kaldı. Bugüne kadar çok çaba sarf ettik. Kızımız şu anda 11.5 kilo ve 13.5 kilo sınırına çok yakınız. Vaktimiz bitmek üzere. Umarız bize yardım etmek isteyenler son düzlükte bize desteğini esirgemez. Başarıya ulaşıp kızımızı Dubai’ye tedaviye göndermeyi amaçlıyoruz. Diliyoruz ki önümüz bahar olsun. En büyük dileğimiz 23 Nisan’a mutlu girmesi ve bir an önce iyileşmesi” dedi.
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