SMA hastası üç yaşındaki Alparslan, tedavi için Dubai’ye gidecek

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Aydın’da yaşayan ve ölümcül kas hastalığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden üç yaşındaki Alparslan S’nin tedavisi için 2 milyon dolar toplandı. Alparslan iki hafta sonra tedavi için Dubai’ye gidecek.

İncirliova ilçesinde yaşayan Ö. ve H. S. çiftinin, 10 Ağustos 2019’da “Metehan” ve “Alpaslan” ismini verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Aile, ikizlerden Alpaslan’ın üç aylıkken kollarını ve ayaklarını hareket ettiremediğini fark etti. Doktorların kontrolü sonrası Alpaslan’a SMA Tip 1 tanısı konuldu.

22 İLİ ADIM ADIM GEZDİ

Aile, Alpaslan’ın tedavisi için yurtdışında uygulanan ilacı alabilmek için gereken 2 milyon doların toplanmasıyla ilgili Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı.

Oğlunun sağlığına kavuşması için 22 il gezdiğini ve paranın toplandığını belirten baba Ö.S., “22 ilde 300’e yakın afiş ve pankart açtım. Pazaryeri, festivaller ve kermesleri dolaştım, stantlar açtım. 50 bin broşür dağıttım. Hiç pes etmedim. Çocuğumun yaşaması için mücadele ettim. Doların yükselmesine rağmen yedi ayda iki milyon doları toplamayı başardık. İki hafta sonra tedavi için Dubai’ye gideceğiz. Umudum, Alpaslan’ın beni kucaklaması ve yürümesi. Tedavi sonrası umarım oğlum yeni hayatına ‘merhaba’ der” diye konuştu.

"ASLA VAZGEÇMEYİN"

SMA hastası çocukların yakınlarına umutlarını kaybetmemesi çağrısı yapan Ö.S., “Kampanyaya binlerce insan destek oldu ama vicdansızlık yapan kişiler de oldu. Bana dilenci diyenler, ses yaptığım için kovanlar ve şikâyet edenler oldu. Hatta, “Çocuğu camdan at kurtul”, “Dilencilik yaparak devleti kötülüyorsun” dediler. Ama yılmadan vicdanlı insanlar sayesinde vicdansızlara karşın başardık. SMA hastası çocukların aileleri asla vazgeçmesin“ diyerek umutlarını kaybetmemelerini istedi.