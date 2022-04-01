SMA hastası kızını kaybeden aile, bağışların 5 çocuğa paylaştırılmasını istiyor
Tedavisi için düzenlenen kampanya sonuçlanmadan Yağmur Deniz Tok yaşamını yitirdi. Yağmur Deniz'in ailesi, toplanan bağışların SMA hastalığıyla mücadele eden 5 çocuğa paylaşılmasını istedi. Ailenin iddiasına göre bu talepleri reddedildi.
SMA Tip1 hastası Yağmur Deniz için ailesi aylarca süren yardım kampanyası yaptı ancak kampanya boyunca tedavi için gerekli paranın yalnızca yüzde 22’sini toplayabildi. Yağmur Deniz Tok kampanya sonuçlanamadan hayatını kaybetti.
Ailesi ise banka hesabında toplanan 5 milyon TL’yi aşan miktardaki paranın Mersin, Hatay ve İstanbul’da yaşayan ve SMA hastalığıyla mücadele eden Yiğit Aras, Havin, Nefes, İnci, Aybükenaz adlı bebeklerin yardım kampanyasına aktarılması için valiliğe dilekçe verdi. Ailenin iddiasına göre bu talepleri reddedildi.
"YANDAŞA GİDECEK"
Yağmur Deniz’in cenazesinden sonra Tok ailesiyle irtibat kuran bazı görevlilerin ve bir milletvekilinin, bağış parasının bir hasta ailesine gönderilmesi yönünde aileye telkinde bulunduğu da iddia edildi. Yağmur Deniz’in babası Mehmet Tok, “Bu insanlar gerçekten çok insafsız. Kimse bizi muhatap almıyor. Gerçekten adalet yok. Bağış parasını kendi istedikleri vakıflara ya da kendi yandaşlarına, yandaş çocuklarına aktaracaklar. Söylediğimiz ailelerden özür diliyoruz, bu durum maalesef bizi aşıyor” dedi.
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